Rio Sesmaria recebe nova régua e câmeras de monitoramento

A Defesa Civil de Resende, com apoio da equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Obras e da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR), realizou a substituição da régua responsável pelo monitoramento do Rio Sesmaria. O novo modelo é capaz de mensurar com maior precisão o nível do rio.



A Defesa Civil também instalou câmeras de monitoramento em tempo real, que vão ajudar no controle sobre o nível e curso do rio durante 24 horas por dia. O aprimoramento é importante para as tomadas de decisão e nas ações de resposta em casos de emergência.