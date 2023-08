Lula diz que Brasil 'desandou' após 'golpe' contra Dilma Rousseff

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a afirmar que o impeachment sofrido pela ex-presidenre Dilma Rousseff se tratou de um golpe. A fala do petista foi feito durante um evento realizado nesta sexta-feira, 4, em Parintins, no Amazonas.

“Graças a Deus nós conseguimos acabar com a fome no país. Lamentavelmente, depois que deram golpe na presidenta Dilma Housseff, porque inventaram uma mentira para tirar ela da Presidência da República, esse país desandou. Esse país andou para trás até eleger um genocida responsável por quase 700 mil mortes nesse país”, disse.



No momento da declaração, o chefe do Executivo Federal estava ao lado de Eduardo Braga (MDB-AM) e Omar Aziz (PSD-AM), dois deputados federais que, em 2016, votaram a favor da destituição da então presidente do país.

Lula e os parlamentares participaram da cerimônia de relançamento do Programa Luz Para Todos, que foi lançado há 20 anos. A expectativa do atual governo é que o projeto alcande 500 mil pessoas até 2026.



O evento aconteceu às vésperas da Cúpula da Amazônia, que será realizada no Pará, onde autoridades de 15 países se reunirão para debater temas como financiamento para o desenvolvimento da Amazônia e combate ao crime organizado e ao desmatamento ilegal na região.