Hóspede relata tensão e gritaria momentos antes da queda de Sidney Sampaio

Rio - Um hóspede do hotel onde Sidney Sampaio caiu do primeiro andar, na manhã desta sexta-feira (4), em Copacabana, relatou momentos de tensão ainda no fim da madrugada. Em conversa com o DIA, o amazonense Othon Bitar, de 40 anos, contou que o ator gritava incessantemente por socorro e afirmava que havia uma pessoa armada dentro do quarto.

"Foi muita gritaria durante a madrugada, a partir das 5h30 para 6h. Ele falava que tinha alguém armado dentro do apartamento dele e que era para chamar a polícia. Depois, falava que era para arrombar a porta. Quando o pessoal do hotel chegou para abrir a porta, ele se jogou e começou a gritar para chamar a Polícia Civil, que a Polícia Militar era corrupta, o hotel era corrupto e todo mundo era corrupto", relatou Othon.

Ainda de acordo com o hóspede, o ator sofreu uma outra queda antes de cair da janela. Sidney teria se jogado do quinto para o primeiro andar, onde estava hospedado, se chocando com diversas estruturas do vão interior do prédio. Em seguida, ele teria invadido um quarto por meio do basculante do banheiro.

"Ele começou a pedir para que a gente chamasse a polícia e se jogou do quinto para o primeiro andar, caindo ao lado do meu apartamento. Ele conseguiu quebrar basculante e a pia de mármore do banheiro, acessando um quarto do primeiro andar, vizinho do meu. Então, ele se jogou para o térreo, onde os bombeiros conseguiram amortecer a queda dele. Mas ele ficou ensanguentado", contou Othon.

Sidney foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele sofreu duas fraturas, mas não há necessidade cirúrgica e o seu quadro era considerado estável. Após passar por uma radiografia, ele recebeu alta hospitalar ainda na tarde desta sexta-feira.

O caso está sendo investigado pelos policiais da 13ª DP (Ipanema) , que realizaram perícia no local e ouviram testemunhas. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos agentes.

* Reportagem do estagiário Fred Vida, sob supervisão de Flávio Almeida

* Colaborou Reginaldo Pimenta