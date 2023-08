Boletim do Inea aponta 17 praias próprias para banho no Rio neste final de semana

Rio - Cariocas poderão aproveitar a alta temperatura deste final de semana na cidade do Rio em diversas praias das Zonas Oeste e Sul da cidade. Isso porque o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou, nesta sexta-feira (4), que 17 locais estarão próprios para banho.

Segundo o boletim de balneabilidade do órgão, os banhistas poderão aproveitar as praias do Flamengo, Urca, Vermelha, Leme, Copacabana, Diabo, Arpoador, Ipanema, Vidigal, São Conrado e do Pepino, que ficam na Zona Sul. O banho na praia do Leblon está permitido apenas em frente às Ruas Bartolomeu Mitre e Afrânio de Melo Franco.

Já na Zona Oeste, o banho é próprio nas praias de Grumari, Prainha, Recreio, Joatinga e Barra da Tijuca em frente à Avenida Ayrton Senna e em frente ao Riviera Country Club.

O Inea destacou que as praias de Barra de Guaratiba, do Portal de Sernambetiba e de Botafogo estão impróprias. Na Barra da Tijuca, não é aconselhado que os banhistas entrem em frente ao 2º GBM (Bombeiros) e no Quebra-Mar, em frente à Rua Sargento João de Faria. Já no Leblon, o local em frente à Rua Rita Ludolf também está impróprio.

Niterói

O Inea também divulgou, nesta sexta-feira (4), os locais indicados para banhistas em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Entre eles estão as praias das Flechas, Icaraí, Charitas (exceto no lado direito do Clube Naval), Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara e Jurujuba (exceto na saída da Alameda Marechal Pessoa Leal e da Avenida Carlos Ermerlindo Martins). Estão desaprovadas para atividades de mergulho as de Gragoatá, Boa Viagem e São Francisco.