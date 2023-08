GM prende homem por descumprimento de medida protetiva na Zona Sul

Rio - Uma equipe da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) prendeu, na manhã desta sexta-feira (4), um homem, de 35 anos, por descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira, no Catete, na Zona Sul do Rio.



A vítima, também de 35 anos, que está sob proteção desde o dia 30 de junho deste ano, relatou aos agentes que estava em casa e ouviu um assobio na rua. Ao verificar pela janela, viu o ex-companheiro em frente ao prédio onde mora.



Imediatamente, a mulher chamou a equipe, que foi ao local e efetuou a prisão do acusado. O homem não resistiu e foi levado para a 9ª DP (Catete), onde ficou preso. Ele vai responder pela Lei Maria da Penha.



Essa foi a segunda prisão por descumprimento de medida protetiva neste mês, em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos.