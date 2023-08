Professor Roberto Medronho assume Reitoria da UFRJ

Rio - O médico infectologista e professor Roberto Medronho assumiu o cargo de reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na manhã desta sexta-feira (4). A cerimônia de transmissão de cargos aconteceu no auditório do Centro de Tecnologia (CT), e reuniu autoridades públicas e toda a comunidade universitária.Foram transmitidos também os cargos de vice-reitor, para a professora Cássia Turci, e de pró-reitores. A nova gestão irá até 2027.



A cerimônia também contou com apresentações de Noca da Portela, Tira o Dedo do Pudim, Orquestra de Sopro da UFRJ e Violões do Museu.

Medronho citou Paulo Freire ao comemorar que a esperança de novos tempos está presente nos rostos de toda a comunidade universitária diante da retomada dos investimentos na educação e na ciência. Para ele, apenas com mais diversidade é possível cumprir o papel social da universidade pública.



"Precisamos formar cidadãos competentes, éticos e comprometidos com a sociedade, e não apenas pessoas para o mercado de trabalho. Precisamos compartilhar com a sociedade o conhecimento adquirido. Essa interação é uma via de mão dupla", disse o novo reitor.



Em seu discurso, o professor também reforçou as propostas para sua gestão, como investimento nas ações de assistência estudantil, capacitação, valorização e expansão do corpo de servidores da UFRJ, ampliação das ações do Complexo de Formação de Professores, investimento no trabalho e no quadro de servidores do Complexo Hospitalar, melhoraria das condições das atividades nos campi de Macaé e Duque de Caxias, entre outras.



"Esses são apenas alguns dos nossos desafios, mas tenho certeza de que, com o apoio da nossa comunidade universitária, poderemos concretizá-los", concluiu.



Cássia Turci iniciou sua fala agradecendo o trabalho e o apoio de toda a comunidade universitária. A professora relembrou sua trajetória profissional na Engenharia e na docência, passando por atividades no ensino, pesquisa e extensão, tanto em sala de aula, quanto em cargos de coordenação, direção e decania, enfatizando que suas vivências a prepararam para assumir o cargo de vice-diretora.



"Agradeço ao professor Roberto Medronho por acreditar que, em conjunto, poderemos dar sequência, em nossa universidade, às políticas em prol de uma universidade pública, inclusiva e de qualidade. Nosso programa de trabalho, escrito com a ajuda de pessoas de toda a comunidade da UFRJ e externas a ela e aperfeiçoado pelos grupos de trabalho de transição, reflete um pouco daquilo que queremos executar em equipe ao longo destes quatro anos."