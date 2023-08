Daniel Mendes é prata nos 50m livre S6

O nadador Daniel Mendes conquistou sua terceira medalha no Mundial de Natação Paralímpica, em Manchester, na Inglaterra. Nesta sexta-feira (4), ele ficou em segundo lugar na prova dos 50m livre classe S6 (limitações físicas e motoras).



Na competição, o paratleta de Resende garantiu a prata com o tempo de 29s74. "Estou muito feliz. Dedicar esta vitória a todo mundo que me acompanha", disse Mendes. O italiano Antonio Fantin ficou com o ouro com 28s59. Com o terceiro lugar, o francês Laurent Chardard com 30s02.



Esta foi a terceira medalha do Daniel na competição. Na terça (1º), ele ficou em segundo no revezamento 4x50m livre – 20 pontos e com a medalha de bronze nos 100m livre S6.