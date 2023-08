Câmara de Vereadores do Rio analisa a criação do selo 'Taxista Pet Friendly'

Rio - A Câmara de Vereadores do Rio analisará um projeto de lei que cria o selo "Taxista Pet Friendly" na cidade. A proposta tem o objetivo de identificar e certificar oficialmente os taxistas que conduzem passageiros acompanhados de seus animais de estimação.

De acordo com a vereadora Vera Lins (Progressista), autora do PL, muitos motoristas optam por não transportar animais em seus veículos, dificultando para os tutores que desejam, por exemplo, levar o pet para banho ou veterinário.

"Aceitar o transporte de pets será um enorme diferencial no mercado, já que inúmeros taxistas possuem clientes fiéis justamente pela a atenção que eles dispensam aos animais de estimação de seus passageiros. Vale lembrar que a maioria das pessoas tratam seus animais de estimação como membros queridos da família e gostam de vê-los ser bem tratados. Além disso, recusar a corrida do passageiro que esteja com seus pets significa prejuízo no bolso do taxista e a possível perda do cliente", disse a vereadora.

Caso o PL seja aprovado, os veículos dos profissionais que aceitam transportar animais serão identificados com o selo fixado em local de fácil visualização. Segundo a parlamentar, será proibida a cobrança de qualquer tarifa extra por parte do profissional na condução de passageiros acompanhados de seus pets.

O projeto determina ainda que o selo Taxista Pet Friendly será expedido pela Secretaria Municipal de Transportes e terá prazo indeterminado, ficando a critério do motorista o tempo que achar necessário de seu uso. Após a publicação da lei, a plataforma Táxi.Rio terá um prazo de trinta dias para incluir a opção para que seus usuários possam optar pelo novo serviço.