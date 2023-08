Vídeo: Motorista foge após colidir com BRT na Zona Oeste

Rio - Um veículo de passeio colidiu, na manhã desta sexta-feira (4), com um ônibus BRT, após realizar uma conversão proibida, próximo à estação Arroio Pavuna, no corredor Transcarioca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O motorista fugiu e três passageiros ficaram feridos.



A frente do articulado que fazia a linha 46 (Penha x Alvorada- Expresso) ficou bastante danificada. O prejuízo total do acidente ainda está sendo estimado. A MOBI-Rio conta com as câmeras do Centro de Operações Rio que capturaram toda a cena, inclusive a placa do carro, para identificar o condutor.

Veículo de passeio faz conversão proibida, colide com BRT e foge do local do acidente.

Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/0bgUp8Pjnm — Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2023



A concessionária ainda informou que adotará as medidas legais para ser ressarcida dos valores com os reparos do veículo e o tempo em que o mesmo ficou fora de operação, deixando de conduzir os passageiros que precisam do BRT.



Em casos assim, o veículo fica fora de operação por até quatro dias, prejudicando cerca de 4 mil passageiros por dia. Até o momento, não foi divulgado o estado de saúde dos feridos.