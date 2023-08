MPRJ apura exigência de exame preventivo feminino para concurso público de Meriti

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu inquérito para apurar a exigência de exame preventivo feminino para nomeação em concurso público de São João de Meriti. A exigência representa violação de direito fundamental à intimidade e ato misógino, já que não foram solicitados exames íntimos aos candidatos homens.



A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Duque de Caxias expediu ainda recomendação solicitando a exclusão do edital do item referente ao exame preventivo feminino, assim como um prazo de dez dias úteis, a contar do recebimento do documento, para que a prefeitura se manifeste.



O MPRJ ressalta que "uma possível doença detectada pelos exames não implicaria necessariamente na inaptidão de mulheres para o exercício dos cargos, pois não se revelariam incompatíveis com as atribuições, sendo que, a doença mais grave pode, inclusive, ser detectada através de outros exames considerados menos invasivos”.



Tanto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quanto o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já se manifestaram contrariamente à exigência do exame de citologia oncótica, para detectar alterações nas células do colo do útero, para as candidatas aprovadas em concurso.