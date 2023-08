Carta ao leitor do MEIA HORA de 5 de agosto de 2023

Polícia Federal faz operação contra ex-bombeiro preso no Caso Marielle Franco e apreende carro de luxo da mulher dele

Bombeira civil é presa por torturar as filhas de 1 e 8 anos na Baixada Fluminense

Mulher vê da janela do apartamento carro que era um clone do seu, na Zona Sul do Rio

Corpo encontrado em cemitério clandestino de milícia era de adolescente desaparecido

Polícia investiga queda de ator da janela de quarto de hotel

Idoso morre em quarto de motel e acompanhante que estava com ele, casada, foge pulando o muro

Saiba tudo sobre a partida deste sábado entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã