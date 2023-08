Instituto de Segurança Pública do Estado aponta queda no números de delitos em Mesquita

O número de delitos ocorridos no município de Mesquita entre 1º de maio a 30 de junho de 2022 comparado com mesmo período em 2023 apresentou queda significativa, segundo o Portal ISPGEO, um sistema de georreferenciamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP).



Alguns dos delitos analisados: 60% em roubo de aparelhos celulares; 16,3% em roubo a transeuntes; 31% em lesão corporal dolosa; e 19,5% em roubo de rua.



“Através desses dados, podemos ver o resultado da gestão municipal aplicada na cidade. É um trabalho não só para os munícipes, mas para todos que têm Mesquita no seu caminho. Além de sinalizar os locais que precisam de mais atenção”, explicou a subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Renata Paranhos.



A análise é fundamental para acompanhar os índices criminais e seus possíveis retrocessos, avanços ou estabilização, além de ser útil ainda para mapear áreas que mais necessitam de suporte policial.



Patrulhamento



O patrulhamento das ruas de Mesquita vem sendo feito pela Guarda Civil Municipal e pela atuação dos policiais do programa “Segurança Presente”, uma parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro.



Além do patrulhamento rotineiro, o Grupamento de Apoio à Ordem Pública vem realizando cada vez mais ações. Dentre as principais, estão a retirada de publicidade irregular, com 72 registros nesse período; notificação ou orientação de desobstrução de passeio ou via, com 47 registros; e notificação ou orientação de descarte irregular de resíduos, que contabilizaram 16 ações.



Os moradores podem solicitar suporte a Guarda Civil Municipal de Mesquita e fazer denúncias pelo telefone (21) 2042-8093 ou pelo aplicativo Colab. O atendimento funciona 24 horas por dia.