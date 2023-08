STF planeja realizar primeiros julgamentos sobre o 8 de janeiro em setembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou a fase de interrogatórios dos primeiros processos abertos pela Corte contra investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Com a finalização dessa fase, 228 ações penais devem ser liberadas para julgamento em setembro.



A previsão foi feita pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos oriundos da investigação.



Na terça-feira (1°), foi finalizada a fase de depoimentos de testemunhas de acusação e de defesa, além do interrogatório dos acusados.



Foram realizadas as oitivas 386 testemunhas indicadas pelas defesas e o interrogatório de 228 réus.



Desde o início das investigações, 1.290 investigados se tornaram réus no Supremo.



Eles respondem pelos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público.