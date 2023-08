Bairros de Meriti têm abastecimento de água interrompido por obras neste sábado (5)

São João de Meriti – Técnicos da concessionária Águas do Rio farão a instalação de dois registros na rede de distribuição, sendo um no Parque Araruama, em Meriti, e outro no bairro vizinho, Bar dos Cavaleiros, em Duque de Caxias. Com isso, o fornecimento de água tratada precisará ser interrompido em partes do município neste sábado (5).



A paralisação vai acontecer para a execução de um serviço de melhoria no sistema de abastecimento da região. A previsão é que a distribuição de água tratada nas regiões afetadas seja normalizada, de forma gradativa, após a execução do serviço, previsto para ser concluído até o final do dia.



Regiões afetadas: Parque Tietê, Parque Araruama, Parque Analândia e Parque Juriti.



A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a manter a água de cisternas e caixas d’água reservadas para atividades prioritárias até a regularização do fornecimento.