Sidney Sampaio sofreu efeitos colaterais de remédio para insônia, diz empresária

Rio - A empresária de Sidney Sampaio informou, em um comunicado à imprensa, que o ator sofreu efeitos colaterais de uma medicação para insônia antes de cair do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (4).

Segundo ela, Sidney está bem e no amparo de sua família. "Quaisquer informações vindas de 'amigos' são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido", comunicou Claudia Melo.

DIA, um hóspede relatou Em conversa com o, um hóspede relatou momentos de tensão pouco antes do acidente no hotel. O amazonense Othon Bitar, de 40 anos, contou que o Sidney gritou que havia uma pessoa armada dentro do quarto.

"Foi muita gritaria durante a madrugada, a partir das 5h30 para 6h. Ele falava que tinha alguém armado dentro do apartamento dele e que era para chamar a polícia. Depois, falava que era para arrombar a porta. Quando o pessoal do hotel chegou para abrir a porta, ele se jogou e começou a gritar para chamar a Polícia Civil, que a Polícia Militar era corrupta, o hotel era corrupto e todo mundo era corrupto", relatou Othon.

Ainda de acordo com o hóspede, o ator sofreu uma outra queda antes de cair da janela. Sidney teria se jogado do quinto, onde estava hospedado, para o primeiro andar se chocando com diversas estruturas do vão interior do prédio. Em seguida, ele teria invadido um quarto por meio do basculante do banheiro.

"Ele começou a pedir para que a gente chamasse a polícia e se jogou do quinto para o primeiro andar, caindo ao lado do meu apartamento. Ele conseguiu quebrar basculante e a pia de mármore do banheiro, acessando um quarto do primeiro andar, vizinho do meu. Então, ele se jogou para o térreo, onde os bombeiros conseguiram amortecer a queda dele. Mas ele ficou ensanguentado", disse Othon.

Sidney foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele teve duas fraturas, mas sem necessidade cirúrgica, e recebeu alta hospitalar ainda na tarde de sexta-feira.