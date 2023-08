Defesa diz que câmeras de segurança flagraram Falcão encostando genital em funcionária de hotel

Câmeras de segurança de um apart hotel em Santos, litoral de São Paulo, flagraram o momento em que o ex-coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão, encosta a sua genital em uma funcionária do estabelecimento, segundo a defesa da vítima. Nesta sexta-feira, 4, a mulher registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de Santos. Falcão nega ter importunado a trabalhadora.

De acordo com as informações obtidas pelo portal 'G1', o caso foi testemunhado por um funcionário da limpeza do local, que prestou apoio imediato para a vítima. Os vídeos devem ser disponibilizados pela gerência do condomínio para a polícia.

Segundo a advogada da recepcionista, Pâmela Mendes, a primeira abordagem do ex-jogador da seleção brasileira aconteceu na última quarta-feira, 2, e a segunda na sexta. Nas ocasiões, Falcão teria entrado em uma área restrita para funcionários para ter acesso à vítima.

Ainda de acordo com Pâmela, o coordenador de futebol teria iniciado conversas sobre objetos na mesa enquanto se aproximava da recepcionista, que estava sentada. Nesse momento encostou o órgão genital no braço dela.

A recepcionista foi contratada para a vaga de "portaria" por uma empresa terceirizada. Com base nos relatos sobre o caso, a profissional afirma que a decisão de prestar queixa em uma delegacia aconteceu logo após o segundo episódio.

"Dessa vez ele se esfregou de uma forma mais bruta. Da primeira vez, normalmente a vítima não tem consciência (do que aconteceu). Achou que poderia ser um descuido dele", aponta a advogada. "Na segunda, sentiu realmente que foi uma importunação", concluiu.



Segundo o Boletim de Ocorrência, os "atos" do ex-jogador "não deixaram vestígios" e, por isso, não será necessário exame de corpo de delito.

Segundo o Código Penal, importunação sexual é "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". Ou seja, é praticar qualquer ato de cunho sexual sem o consentimento da vítima. A pena para o crime é de 1 a 5 anos de reclusão.

O ex-jogador, de 69 anos, é coordenador de futebol do Santos desde novembro do ano passado. Falcão foi revelado pelo Internacional, em 1973, onde permaneceu até se transferir para a Roma, da Itália, em 1980. Ele defendeu a seleção brasileira entre 1976 e 1986, quando aposentou após a Copa do Mundo.

Após a divulgação da denúncia, Paulo Roberto Falcão pediu para deixar o cargo de coordenador de futebol do Santos. Por meio das redes sociais, o ex-jogador e dirigente afirmou que deixa o clube por causa dos protestos pelos maus resultados e nega que tenha cometido a importunação sexual com a funcionária do condomínio.

Confira a nota oficial:

"Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu."