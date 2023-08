Sidney Sampaio deve prestar depoimento sobre queda em hotel na Zona Sul

Rio - O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, é esperado para prestar depoimento na 13ª DP (Ipanema) sobre a queda que sofreu na manhã de sexta-feira (4), em um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Até a manhã deste sábado (5), ainda não havia definição quanto a data do depoimento. O ator deverá comparecer no dia combinado entre ele e os policiais.

Sidney caiu da janela do primeiro andar e teve duas fraturas. Após atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, o ator recebeu alta hospitalar ainda na sexta-feira. De acordo com sua empresária, Claudia Melo, ele sofreu efeitos colaterais de uma medicação para insônia . Hóspedes relataram gritaria e confusão nos momentos que antecederam o acidente.

"Ele falava que tinha alguém armado dentro do apartamento dele e que era para chamar a polícia. Depois, falava que era para arrombar a porta. Ele começou a pedir para que a gente chamasse a polícia e se jogou do quinto para o primeiro andar, caindo ao lado do meu apartamento. Ele conseguiu quebrar basculante e a pia de mármore do banheiro, acessando um quarto do primeiro andar, vizinho do meu", relatou o amazonense Othon Bitar, que está hospedado no hotel.

Na tarde de sexta, os policiais da 13ª DP (Ipanema) realizaram perícia no local e ouviram testemunhas. Eles estão analisando imagens das câmeras de segurança para esclarecer o fato.