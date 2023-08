Polícia Federal prende mulher com 10 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (4), uma mulher que transportava cerca de 10 kg de cocaína no interior de carretéis de linha para costura, no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio.



De acordo com a PF, durante fiscalização, os policiais localizaram a droga no interior de 80 carretéis de linha, que estavam na bagagem despachada pela passageira.

A corporação informou que a brasileira, de 30 anos, pretendia embarcar em um voo com conexão na cidade do Porto, em Portugal. Em seguida, embarcaria para Paris, capital da França, destino final da droga.



A mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema prisional. Ela responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, com pena de até 15 anos de prisão.