Donos de animais de estimação formam grande fila para microchipagem gratuita na Zona Oeste

Rio - Donos de pets formaram uma grande fila para realizar a microchipagem gratuita de seus animais de estimação, na manhã deste sábado (5), na Praça Guilherme da Silveira, em Bangu, Zona Oeste do Rio. A campanha de identificação dos pets é uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal.

O projeto tem o objetivo de facilitar a busca pelos animais em casos de abandono, furto ou fugas. O tutor é localizado por meio das informações inseridas no chip, como nome, endereço e e-mail. Por volta das 9h, foram distribuídas 200 senhas para microchipagem gratuita. Imagens gravadas pelo vereador mostram a grande fila que deu voltas na praça.

"Daqui para frente, todos os animais do município do Rio terão que ser registrados. A prefeitura faz este trabalho gratuitamente no CCZ (Centro de Controle de Zoonoeses) e nas feiras que organizamos às quartas-feiras e aos sábados", explicou o vereador Luiz Ramos Filho (PMN), presidente da Comissão de Defesa dos Animais, que esteve presente na ação.

Ramos Filho é um dos autores de uma lei aprovada na Câmara dos Vereadores que determina a obrigatoriedade do registro de cães e gatos no município. A lei ainda precisa ser regulamentada pela Prefeitura do Rio, o que deve acontecer dentro de dois meses, e os tutores devem cumprir a adequação em um prazo de seis meses a partir dessa regulamentação.

Cariocas formaram uma grande fila para realizar a microchipagem dos animais de estimação na Praça Guilherme SIlveira, em Bangu, na manhã deste sábado.

Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/ux0xnkLw4C — Jornal O Dia (@jornalodia) August 5, 2023

O enfermeiro Francisco Rodrigues foi o 36º a receber o serviço com o seu shitszu, o Pingo. "É uma segurança. Se ele se perder, vai ser encontrado. E agora tem a lei, todo animal tem que estar devidamente identificado, aproveitei que aqui na campanha e de graça", disse o enfermeiro.

"A microchipagem não dói, é só uma picadinha de agulha. O que dói é perder o animal”, comentou a veterinária da Vigilância Sanitária do município, Simone Massad, que realizou os procedimentos nesta manhã.

Durante a ação, três filhotes foram adotados. Na quarta-feira (9), a campanha acontecerá na Rua Esmeralda Ana Gonzaga, em Campo Grande. Já no próximo sábado (12), o evento será na comunidade do Vidigal.