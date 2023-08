Vídeo: Carro de luxo invade pista do BRT e causa acidente

Rio - Um acidente entre um carro de luxo e um ônibus do BRT deixou três passageiros feridos na manhã desta sexta-feira (4), em Curicica, Zona Oeste do Rio. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista do jipe invade a pista exclusiva na Estrada dos Bandeirantes e colide com o coletivo.

Veja o vídeo

Carro de luxo invade pista exclusiva e colide com ônibus do BRT em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/KipXiHCmXF — Jornal O Dia (@jornalodia) August 5, 2023

O Corpo de Bombeiro foi acionado por volta das 11h20 e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, com ferimentos moderados. Após atendimento, as três receberam alta hospitalar.

O motorista do jipe fugiu do local do acidente e, até o momento, não foi identificado. O para-choque do ônibus ficou completamente danificado e a janela trincou no canto inferior direito.