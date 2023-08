Cariocas aproveitam sol e água limpa na praia do Flamengo; veja a previsão

Rio - Um dia após o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgar que a Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, está própria para banho neste final de semana, cariocas aproveitaram o sábado (5) de sol para dar um mergulho e aproveitar a região.Apesar de não ser raro o acontecimento, são poucas as vezes que as águas que banham o Flamengo estão próprias para que banhistas possam entrar no mar. A possibilidade, somada ao inverno carioca, regado a sol e calor, fez com que o local ficasse lotado durante esta manhã.É o caso do casal Sônia Affini, de 52 anos, e Timóteo Lisandro, 56, que são moradores do Flamengo e frequentadores assíduos da praia."Moro aqui desde pequena e essa praia faz parte da nossa vida. É nosso quintal, como costumamos dizer", falou Sônia.

fotogaleria

Para ela, o calor é típico dos finais de semana cariocas, mesmo no inverno e ainda assumiu que o mar está "convidativo" para um mergulho."A água está ótima e muito convidativa, principalmente agora que está própria para um mergulho. Ficamos [ela e o marido] que estava boa através da mídia e de vizinhos", contou.Ainda de acordo com Sônia, não foi uma surpresa encontrar a praia lotada neste sábado. "Acho muito bom que as pessoas venham usufruir desse dia lindo e desse lugar que para mim é um dos melhores do mundo", expôs.Os cariocas que não conseguiram aproveitar o sábado de calor podem ficar tranquilos. O tempo permanece estável e as temperaturas seguem altas no domingo (6) e na segunda-feira (7).De acordo com o Climatempo, o domingo será de sol, com algumas nuvens no céu até a noite. Há previsão de névoa ao amanhecer. A temperatura fica um pouco mais alta que o sábado, com máxima de 31°C e mínima de 15°C.Na segunda-feira, o clima segue o mesmo padrão, mas os termômetros podem subir ainda mais. Porém, não há previsão de névoa e nem de chuva. No início da semana, a máxima será de 34°C e a mínima de 14°C.