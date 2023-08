Prova de vida da Prefeitura do Rio pode ser feita por meio digital em agosto

Rio - O recadastramento anual dos servidores inativos e pensionistas da Prefeitura do Rio de Janeiro, aniversariante no mês de agosto, pode ser feito pela internet, com o uso do reconhecimento facial. Dessa forma, é dispensado o comparecimento do servidor ou pensionista ao banco conveniado. O procedimento é obrigatório e pode ser feito também presencialmente.

Com a modalidade, não há necessidade de atestados médicos apresentados para servidores e pensionistas acamados ou com dificuldades de locomoção. No entanto, o processo digital não pode ser realizado por segurados inativos submetidos à curatela e por pensionistas menores de idade.

"O Instituto lembra que o não recadastramento, mediante uma das duas formas possíveis, resultará na suspensão temporária do pagamento, até o cumprimento do mesmo", afirma o Instituto de Previdência e Assistência (Previ-Rio).

O recadastramento digital tem o mesmo valor do presencial, com a diferença de que esta modalidade utiliza a ordem de chamada pelo mês de aniversário e não pelo final de matrícula, como no sistema tradicional.

Quem optar pelo recadastramento presencial deve comparecer a qualquer agência do Banco Santander do país, levando documento de identidade, válido em todo o território nacional, e a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Neste mês os funcionários de final de matrícula "8".

O Instituto também irá permitir a realização da Prova de Vida Digital dos aniversariantes de janeiro a agosto que, eventualmente, ainda não fizeram o seu procedimento obrigatório, de um modo ou de outro, este ano.