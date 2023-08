Corpo de Bombeiros registra quatro afogamentos em praias do Rio em dia ensolarado

Rio - Um jovem de 13 anos se afogou, neste sábado (5), no Posto 8, entre as praias do Arpoador e Ipanema, na Zona Sul. O Corpo de Bombeiros utilizou moto aquáticas e helicóptero, mas não o encontraram. Bombeiros mergulhadores continuarão a busca neste domingo (6).

Além do ocorrido, o Corpo de Bombeiros realizou o resgate de três pessoas nas praias da cidade. Segundo a corporação, nenhuma das vítimas precisou de atendimento médico e ambulâncias não foram acionadas.

Na Praia de Ipanema, na Zona Sul, banhistas filmaram o momento em que duas pessoas foram resgatadas de helicóptero de dentro do mar, com auxílio de uma rede. A situação reuniu diversas pessoas que estavam curtindo a praia. Assustados, alguns até gritavam para outros saírem do mar.



O acionamento da aeronave aconteceu às 12h24, para a região em frente à Rua Farme de Amoedo, entre os postos 8 e 9. As vítimas foram deixadas na areia da praia.



Já na Zona Oeste, na Praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba, os agentes foram acionados às 13h55 para o salvamento de uma pessoa que entrou no mar, foi até o fundo e não conseguiu sair. O resgate foi realizado com auxílio de uma moto aquática e a vítima também não precisou de atendimento.