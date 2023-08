Polícia prende sócio de clínica de repouso suspeito de estupro de idosa cadeirante e com Alzheimer

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá prenderam preventivamente, nesta sexta-feira (4), Antônio Rodrigues, de 63 anos, sócio de uma clínica de repouso na Taquara, Zona Oeste, suspeito de estuprar uma idosa cadeirante e com Alzheimer, 84, paciente da clínica há 15.

O homem foi capturado em sua residência em Ipanema, bairro da Zona Sul, após monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil.



Segundo as investigações, a vítima, em momentos de lucidez, contou aos cuidadores os abusos sexuais que sofria do sócio da clínica. Os funcionários, então, esconderam uma câmera que filmou o maltrato à idosa.

Após o ocorrido, eles comunicaram o fato à delegacia, que iniciou as apurações. Contra ele, foi cumprido o mandado de prisão preventiva.