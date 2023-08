Morre Antonio Oliveira Santos, presidente de honra da CNC

São Paulo - O empresário Antonio Oliveira Santos, que ajudou a ampliar o sistema do Sesc e do Senac no Brasil desde 1980, morreu neste sábado, 5, no Rio de Janeiro, aos 97 anos.



Oliveira foi presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac de 1980 a 2018 e presidente de honra da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



No dia 20 de julho, Oliveira começou a se sentir mal dentro da CNC. De lá, seguiu para o hospital, onde veio a morrer na madrugada deste sábado, de acordo com nota da CNC.



"A CNC perde uma de suas grandes referências, um nome que se confunde com a própria trajetória e consolidação do Sistema Comércio", afirma o atual presidente da entidade, José Roberto Tadros, em nota à imprensa.



Engenheiro civil e eletricista, formado pela então Universidade do Brasil (hoje UFRJ), Antonio Oliveira Santos nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1926. Passou pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), pela Companhia de Ferro e Aço de Vitória, além da Estrada de Ferro Vitória a Minas.



Oliveira iniciou suas atividades no comércio atacadista e varejista de materiais de construção em 1956. Passou a presidir a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) em 1968, assumindo, mais tarde, a vice-presidência da CNC.



Em 1980, com a morte prematura do então presidente da Confederação, Jessé Pinto Freire, assumiu o comando da entidade