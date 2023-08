Após tentarem fugir de abordagem da PRF, dois homens são presos e adolescente apreendido

Rio - Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, na noite desta sexta-feira (4), após tentarem fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), altura de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, o trio é suspeito de roubar cargas na região.



A PRF informou que uma equipe realizava patrulhamento na rodovia, na pista sentido Rio, quando desconfiou dos ocupantes de um veículo. Os policiais deram ordem de parada e os suspeitos não respeitaram. Durante a tentativa de fuga, o trio lançou objetos contra os policiais pela janela do carro.



Os agentes realizaram um acompanhamento tático e conseguiram abordar o veículo. Durante revista, foi encontrado um revólver com seis munições, um bloqueador de sinal e duas balaclavas.



Em consulta ao sistema, a equipe constatou que o carro havia sido roubado em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital, em março deste ano.

O trio foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.