Vice de Boulos não está definido, diz presidente do PSOL

São Paulo - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou neste sábado, 5, que ainda não há uma definição para quem será o vice do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Medeiros disse que essa será uma conversa mais à frente e destacou a intenção de atrair mais partidos para a chapa, como PV e Rede Sustentabilidade.



Ele ponderou, no entanto, que o PT tem força para apresentar um nome e isso precisa ser levado em conta. "Não vou comentar a hipocrisia de ignorar o tamanho do PT. Na minha análise, o PT tem prerrogativa de indicar o vice."



Ana Estela Haddad, esposa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido citada nas últimas semanas entre petistas como possível nome para ser vice de Boulos. Atualmente, ela é secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde.