Passageiro americano é preso com arma e munições no Aeroporto do Galeão

Rio - Um passageiro americano foi preso, neste sábado (5), com uma pistola e munições no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio.



De acordo com a Receita Federal, durante fiscalização na bagagem do homem foi encontrada uma caixa com munições calibre 9mm e uma pistola. O material não tinha a autorização prévia necessária do Exército Brasileiro.



O passageiro, que desembarcou de um voo vindo de Houston, nos Estados Unidos, recebeu voz de prisão e vai responder por tráfico internacional de arma. Segundo a RFB, a pena pode chegar a 16 anos de reclusão.

A apreensão foi feita pelo Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.