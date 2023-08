Disque Denúncia divulga cartaz para obter informações sobre envolvidos em esquema de gatonet na Zona Norte

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (5), cartaz que pede informações que possam levar às prisões de Maxwell Simões Corrêa Júnior e do policial militar Sandro dos Santos Franco por esquema de gatonet na Zona Norte. Ambos são considerados foragidos da Justiça.



Maxwell Junior é filho do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, preso, junto com o ex-policial Ronnie Lessa, por participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.





De acordo com a denúncia, desde meados de 2018, o grupo explorava, de forma ilícita, os serviços de telecomunicação, televisão e internet, em Rocha Miranda, Colégio, Coelho Neto e Honório Gurgel, bairros da Zona Norte. Os integrantes da organização criminosa também são acusados pelos crimes de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa (Art. 2º, Lei 12850/13); crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos ou valores (Art. 1º - Lei 9.613/98). Mais cedo, Lessa e Suel tiveram novos mandados de prisão decretados pela Justiça , relacionados ao esquema de gatonet, dirigido pelo ex-bombeiro, na mesma operação que Maxwell Júnior e Sandro também tiveram prisões decretadas.De acordo com a denúncia, desde meados de 2018, o grupo explorava, de forma ilícita, os serviços de telecomunicação, televisão e internet, em Rocha Miranda, Colégio, Coelho Neto e Honório Gurgel, bairros da Zona Norte. Os integrantes da organização criminosa também são acusados pelos crimes de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa (Art. 2º, Lei 12850/13); crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos ou valores (Art. 1º - Lei 9.613/98).

Nesta sexta-feira (4), agentes da Polícia Federal e do Gaeco realizaram operação para cumprir os mandados de prisão expedidos pela Vara Especializada de Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio. Wellington de Oliveira Rodrigues, o "Manguaça", foi o único preso na operação.

Segundo a denúncia, Suel é apontado como o líder do esquema e estaria a frente da empresa ao lado de Lessa. O ex-bombeiro exercia o comando da organização criminosa e recebia as parcelas mais altas dos valores obtidos por meio dos serviços.

As investigações apontam que Ronnie Lessa atuava na parte financeira, além de controlar os bairros nos quais a organização criminosa agia através de sua reputação "de pessoa perigosa e matador profissional".

Manguaça exercia o papel de gerência no esquema de gatonet. Ele executava as tarefas relacionadas aos pagantes, como atendimento, cobrança e recolhimento.

O filho de Suel atuava na administração da empresa. Ele repassava ordens aos subordinados e diligenciava o recebimento do dinheiro recolhido dos moradores.

Quem tiver informações sobre a localização de Maxwell Júnior e Sandro pode denunciar ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido.



Central de atendimento: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa): (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ