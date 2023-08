Guarda civil é assassinado após reagir a assalto em São Vicente, no litoral paulista

São Paulo - O guarda civil Pedro Luís Rocha Saes, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 5, após ter reagido a um assalto em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu na Avenida Marechal Deodoro, próxima à orla da cidade, e foi registrado como latrocínio.



Segundo a ocorrência da Polícia Militar, Saes trabalhava em Cubatão e estava andando de motocicleta acompanhado da namorada, de 20 anos.



Quando pararam no sinal, eles foram abordados por outra moto, que estava com dois ocupantes, um deles armado.



A namorada da vítima relatou que estava na garupa e, ao ver o guarda puxando sua arma para reagir à abordagem, desceu e saiu correndo. Instantes depois, ela escutou os disparos e encontrou o namorado baleado.



Saes foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos.



Uma arma de fogo encontrada no local foi apreendida para perícia e exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal. Até o momento, ninguém foi preso.