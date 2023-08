Estudante mexicana desaparecida na Alemanha é encontrada morta em Berlim

A mexicana María Fernanda Sánchez, que foi dada como desaparecida em Berlim, onde estudava, foi encontrada morta neste sábado, 5. A família confirmou a informação em uma mensagem divulgada pela chancelaria do México. "Com profunda tristeza, informamos que hoje, 5 de agosto, a polícia da Alemanha confirmou que nossa filha María Fernanda foi encontrada sem vida", diz o texto.



Segundo informações da polícia alemã citadas pela imprensa mexicana, o corpo teria sido localizado no canal Teltow, no bairro Adlershof de Berlim, e a partir dos primeiros indícios "não se pode presumir culpa de terceiros" pela morte.



A chanceler mexicana Alicia Barcena expressou solidariedade à família da jovem. "Vamos acompanhar a investigação do ocorrido", disse nas redes sociais.



O paradeiro da estudante de 24 anos era desconhecido desde 22 de julho, quando ela saiu de seu apartamento e não retornou.



"Agradecemos o apoio e a solidariedade. Pedimos respeito à memória de nossa filha, ao nosso luto e à nossa privacidade", acrescenta a breve mensagem da família, sem detalhar as causas da morte.



A chancelaria também não respondeu às perguntas dos jornalistas sobre as circunstâncias da morte nem sobre onde o corpo foi localizado.



Após o desaparecimento, a família solicitou a intervenção do governo mexicano, e o presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que estava em contato direto com as autoridades alemãs.



A jovem vivia em Berlim havia cinco meses, onde estava cursando uma pós-graduação. O último contato que a família teve com ela foi em 22 de julho, quando María Fernanda informou que planejava sair para um evento com amigos, mas acabou decidindo ficar em casa.



No domingo, 23 de julho, quando a família costumava falar com ela, ela não atendeu às chamadas. Em seu apartamento, foram encontrados seu celular e laptop, que estão sendo analisados pela polícia.



De acordo com a polícia alemã, María Fernanda estava em uma "situação psicológica excepcional".



Questionado por meios de comunicação mexicanos sobre essa situação, o pai da jovem, Javier Sánchez, explicou que ela estava apenas "sentindo muita falta do México".