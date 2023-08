Governo de São Paulo recua e decide imprimir e encadernar livro digital

Após críticas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recuou da decisão de abandonar o livro físico e afirmou que também vai oferecer material didático impresso para os alunos da rede estadual de ensino.



"Nós vamos encadernar [o material] e entregar impresso, encadernado. Ou seja, se o aluno quiser estudar digitalmente, ele vai poder; se ele quiser estudar no conteúdo impresso, ele também vai ter essa opção", disse Tarcísio neste sábado, 5, durante a inauguração de uma creche em Biritiba Mirim, na Grande São Paulo. A apuração é da Folha de S. Paulo.

Segundo o governador, São Paulo tem mais de 6 mil aulas preparadas e o material digital garantiria o acesso ao mesmo conteúdo em todas as regiões do estado. A Secretaria de Educação abriu mão de receber exemplares do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do MEC para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) a partir de 2024.



Contudo, desde abril a Secretaria orienta professores de todas as séries a usarem o conteúdo digital produzido pelo governo. O material deveria ser apresentado aos alunos em televisões, lousas digitais ou por um projetor, porém, como nem todas as salas possuem tais equipamentos, os docentes têm sido instruídos a imprimir os slides e entregar aos estudantes para que possam acompanhar as aulas.