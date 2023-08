Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.618 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado, 5, em São Paulo. Os números sorteados foram 06, 17, 29, 35, 45, 48



Com isso, o prêmio para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para a noite de quarta-feira, 9, está estimado em R$ 75 milhões.