PM realiza operação para apreender máquinas caça-níqueis em diversos pontos do Rio

Rio - A Polícia Militar (PM) realizou, neste sábado (5), a Operação Sossega Leão, com objetivo de apreender máquinas caça-níqueis em diversos pontos do Rio de Janeiro. A partir de informações coletadas por meio do Disque Denúncia, os agentes confiscaram 32 equipamentos no interior de estabelecimentos comerciais.

Equipes do 6º BPM (Tijuca) estiveram em um bar na esquina da Rua Souza Franco com a Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte, onde apreenderam quatro máquinas e R$ 52.

Em abril, esse mesmo estabelecimento foi alvo de um ataque a tiros motivado por uma guerra que envolve o jogo do bicho. O contraventor Luiz Cabral Waddington Neto , de 42, é apontado como o mandante do crime que deixou duas pessoas feridas.

Na Zona Oeste do Rio, policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam duas máquinas, um celular, uma impressora e um caderno de anotações na Rua DW. Já equipes do 40º BPM (Campo Grande) confiscaram dez caça-níqueis na Rua Aricuri, em Campo Grande, e na Rua do Papagaio, em Inhoaíba. Em Realengo, três equipamentos foram apreendidos por agentes do 14º BPM (Bangu).

Em Laranjeiras, na Zona Sul, policiais do 2º BPM (Botafogo) estiveram em um estabelecimento na Rua Senador Correia, onde apreenderam oito máquinas.

No município de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, equipes do 11º BPM (Nova Friburgo) encontraram três caça-níqueis, duas máquinas de aposta, 91 pules de aposta, sete talões e R$ 224.

Os materiais apreendidos foram encaminhados às respectivas delegacias distritais. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram autuados em flagrante e liberados.

O Disque Denúncia pede informações sobre a localização de bingos clandestinos, de forma anônima, por meio de:

•Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ