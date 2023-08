Descarrilamento no Paquistão de trem deixa ao menos 15 mortos

Ao menos 15 pessoas morreram no descarrilamento de um trem no sul do Paquistão neste domingo, 6, informou a imprensa local.



"O expresso Hazara viajava de Karachi para Abbottabad. Oito vagões descarrilaram", afirmou um diretor do sistema ferroviário, Mohsin Syal, ao canal de televisão 'HUM News'.



A emissora divulgou um balanço de 15 mortos e 40 feridos. O acidente aconteceu perto da estação de Sahara, na cidade de Nawabshah, na província de Sindh.



As imagens divulgadas pela imprensa local mostram dezenas de pessoas no local da tragédia. Alguns tentavam quebrar as janelas dos vagões para permitir a saída dos passageiros. Ao menos um vagão tombou no acidente.