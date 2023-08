Feira Livre recebe roda de samba neste domingo

No próximo domingo (6), a partir das 11h, a tão aguardada roda de samba retorna na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. As apresentações ficam por conta do cantor Diogo Senna e do Samba da Panela, com as participações de Ronan Dipaula, Miguel Melo, Rafa Rodrigues, Wilsinho Ramalho, Dudu, Mari Gomes e Beto Olliveira.



No local é proibido o consumo e/ou a comercialização de bebidas em garrafas ou copos de vidro. A Feira Livre também acontece em outras duas edições durante a semana: às sextas-feiras no Parque Tobogã, das 7h às 13h; e aos sábados também das 7h às 13h, no Acesso Oeste.