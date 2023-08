Acidente de trânsito deixa pelo menos 24 mortos em Marrocos

Ao menos 24 pessoas morreram neste domingo, 6, em um acidente de trânsito no centro do Marrocos, anunciaram as autoridades locais.



Um micro-ônibus seguia em direção ao mercado semanal da cidade de Demnate, na província de Azilal, quando tombou em uma curva, informaram fontes do governo provincial.



Uma investigação foi aberta para determinar as circunstâncias do acidente. As rodovias do Marrocos são famosas pela falta de segurança, o que provoca muitos acidentes.



Em março, cinco pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente perto da capital, Rabat. Outro acidente, em novembro de 2022, deixou 11 mortos e 43 feridos perto da cidade de Taza, na região nordeste.



Em agosto do ano passado, um acidente de ônibus deixou 23 mortos e 36 feridos ao leste de Casablanca. Os ônibus e micro-ônibus são meios de transporte muito utilizados no Marrocos, em particular entre a população de baixa renda, para os deslocamentos nas zonas rurais e remotas do país de 37 milhões de habitantes.