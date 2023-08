Jovem é morto a tiros em Cosmos

Rio - Um jovem, de 24 anos, morreu após ser baleado, na madrugada deste sábado (6), na Rua Araranguá, em Cosmos, Zona Oeste do Rio.



Bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados às 5h17 para socorrer a vítima. No entanto, quando chegaram ao local, Alyson da Silva Pires já estava morto.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) também foram acionados para a ocorrência. Os policiais isolaram a área para realização da perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer a motivação do crime.