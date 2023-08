População ajuda a restaurar a Igreja São Pedro Apóstolo, no Encantado, após ficar em ruínas

Rio – Durante os 34 anos que separam o fechamento da capela São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, Zona Norte, e o início das obras de restauração da pequena igreja com traços de estilo eclético, não se pode dizer que não houve esforços da paróquia e nem mesmo da Arquidiocese do Rio de Janeiro para que o templo fosse resgatado das ruínas.

Com as obras iniciadas em março de 2021, o pároco atual, o peruano Jorge Lutz, conta que houve diversas tentativas anteriores para viabilizar a reconstrução. Porém, devido ao péssimo estado de conservação do bem tombado e aos elementos decorativos e artísticos, que exigem restauração por mão de obra especializada, o projeto de recuperação era oneroso para o orçamento da arquidiocese, e há apenas dois anos houve a verba necessária para começar as intervenções. As licenças já tinham sido adquiridas há mais de três.

Galeria de Fotos Jaime Augusto, morador do Encantado, foi batizado quando criança na Igreja São Pedro Apóstolo Cleber Mendes / Agência O Dia Padre Jorge Lutz e o engenheiro Marcos Bomfim, responsável pela obra de restauração da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado Cleber Mendes / Agência O Dia Igreja do bairro na Zona Norte passa por obras após ficar em ruínas Cleber Mendes / Agência O Dia Rosana Cavalcanti reconhece que a Igreja São Pedro Apóstolo é um patrimônio histórico para o bairro do Encantado Cleber Mendes / Agência O Dia Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, está sendo restaurada, após ficar em ruínas Cleber Mendes / Agência O Dia Interior da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, após restauração com ajuda de doações da comunidade Cleber Mendes / Agência O Dia Interior da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado Cleber Mendes / Agência O Dia Padre Jorge Lutz, da paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, assumiu a missão de restaurar a capela original da igreja, que estava em ruínas Cleber Mendes / Agência O Dia Obras de restauração da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, recomeçaram há dois meses Cleber Mendes / Agência O Dia Glória Albuquerque, criada no bairro do Encantado, aguarda ansiosa a restauração da Igreja São Pedro Apóstolo Cleber Mendes / Agência O Dia Padre Jorge Lutz e o engenheiro Marcos Bomfim, responsável pela obra de restauração da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado Cleber Mendes / Agência O Dia Padre Jorge Lutz em frente à Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado Cleber Mendes / Agência O Dia Fachada da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, Zona Norte. Bem tombado está sendo restaurado Cleber Mendes / Agência O Dia Fachada da centenária Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado. Capela está sendo restaurada com a ajuda da população Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo Ruínas da Igreja São Pedro Apóstolo, construída em 1911 no bairro do Encantado. A capela passa por obras de restauração Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo Através de doações da população do Rio, a centenária Igreja São Pedro Apóstolo está sendo restaurada Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo A Igreja São Pedro Apóstolo, construída em 1911 no bairro do Encantado, em ruínas. Capela está sendo restaurada Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo Ruínas da Igreja São Pedro Apóstolo, construída em 1911 no bairro do Encantado. Capela passa por obras de restauração Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo Ruínas da Igreja São Pedro Apóstolo, construída em 1911 no bairro do Encantado, Zona Norte Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo A centenária Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, Zona Norte, passa por obras de restauração Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo A centenária Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, Zona Norte, passa por obras de restauração Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo Reconstrução da estrutura da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, Zona Norte Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo A centenária Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, em ruínas Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo Fase inicial da obra de restauração da Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo A Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro do Encantado, sofreu deterioração e ficou em ruínas Divulgação / Igreja São Pedro Apóstolo



O bem foi tombado em 1996 pelo então prefeito Cesar Maia, mesmo já em estado de ruínas, por constituir exemplo da arquitetura religiosa brasileira e também na esperança de resguardar o que restava do edifício e estimular propostas de recuperação do imóvel, mas mesmo assim a igreja não conseguiu captar recursos junto ao poder público e nem à iniciativa privada.

Localizado na Rua Guilhermina, o patrimônio arquitetônico do subúrbio carioca, que completou 112 anos em 2023, estava totalmente degradado pela ação do tempo antes das obras. Construída em 1911 com material e mão-de-obra fornecidos pela própria população, em uma demonstração de que a igreja nasceu de um desejo dos moradores locais, a capela acabou sendo uma ruína na paisagem da região, com o desabamento do telhado e de uma das paredes laterais, e o risco de queda da torre central, onde ficam a cruz e a representação das chaves de São Pedro, que já foram devidamente lixadas e impermeabilizadas, um tratamento especial anticorrosivo. Já o sino é um dos poucos elementos da igreja que ficou intacto pela passagem do tempo. Ele é tocado do modo antigo, por uma corda que fica na torre, no patamar do nível do coral.

A Igreja de São Pedro Apóstolo foi idealizada após a criação da linha férrea, em 1854, quando a cidade do Rio se expandiu para além do litoral, possibilitando a ocupação das áreas menos habitadas do município. Em um país de maioria católica, era necessária a edificação de templos religiosos próximos aos fiéis. Além de ser um marco histórico do bairro, o prédio original é um símbolo de identidade e pertencimento dos moradores do Encantado.

Com o passar dos anos e o crescimento da região e do número de frequentadores, a pequena Igreja de São Pedro Apóstolo não conseguiu suportar mais o público das missas e, assim, a paróquia decidiu construir um outro prédio, fazendo a transferência total para a nova edificação em 1985. A capela diminuta, então, foi fechada.

O restauro começou em 2021 com verba da arquidiocese e agora conta com a doação dos párocos e da comunidade, mesma figura que a colocou de pé em 1911, sendo participante ativa de sua história desde a fundação. A reconstrução já passou pela fase inicial de recuperação da estrutura (para salvar as paredes do prédio e pararem de ruinar), da cobertura, refazendo o telhado, desta vez com telhas termoacústicas, que não esquentam e não deixam propagar o som, e a estabilização da torre, que estava em tijolo vivo devido a tamanho desgaste.

No momento, a obra se dedica ao revestimento de argamassa da fachada principal e da lateral interna. Terminada a restauração da parte externa, a atenção da obra passará para o interior da igreja, com o restauro do piso – que terá que ser feito por uma empresa de Petrópolis, de forma fidedigna ao original -, dos vitrais que iluminavam o interior, do patamar do coral, pintura e instalações. Os bancos de madeira estão preservados no outro templo, em frente à capela.

Com a finalização das obras da igreja, o pároco Jorge diz que as missas dominicais continuarão no templo mais recente, mas casamentos e outros tipos de celebrações poderão voltar a ser festejados na igrejinha. Além disso, a Igreja São Pedro planeja retornar com a tradição de serviço social que executava antigamente no Encantado.

"A proposta, pelo menos por enquanto, é fazer deste lugar um polo espiritual, cultural e social, que possa ter momento de oração, missas e celebrações. E ao redor, como tem um espaço grande, procuraremos fazer uma área comunitária, com serviços sociais. Planejamos assumir uma obra de atendimento aos mais necessitados, para que a igreja se torne um foco espiritual, cultural e social, com inspiração na obra de São Pedro, como serviço à população. O ressurgimento da paróquia será uma motivação para que muitos moradores também se animem a melhorar a sua casa e os seus papeis em suas famílias. Será um impulso de ânimo para melhorar muita coisa no bairro", diz padre Jorge.

As obras consomem cerca de R$ 100 mil por mês, um gasto considerável para uma paróquia pequena. Houve, há duas semanas, a liberação de R$ 200 mil de uma emenda parlamentar do deputado Marcelo Calero (Cidadania), mas o valor é específico para a recuperação da torre. Com o alto custo de operação, não há como prever quando as obras serão concluídas.

Marcos Bomfim, engenheiro calculista responsável pelo desenvolvimento do projeto, explica que a produção acontece de acordo com o que há de verba disponível: "Se há toda a quantia do orçamento, coloca-se um efetivo maior de gente, aumenta a produtividade, e consegue terminar a obra antes. Quando a quantia é escassa, tem que colocar pouca mão-de-obra e caminhar mais lentamente. Os recursos estão acabando e é provável que tenhamos uma nova paralisação se não houver mais doações", analisa, referindo-se à pausa entre dezembro de 2022 a junho de 2023 por conta de falta de montante. Atualmente, apenas seis operários trabalham na reconstrução do bem.

O engenheiro calcula que cerca de R$ 800 mil ainda sejam necessários para a finalização das obras. O padre Jorge afirma que aproximadamente R$ 700 mil já foram investidos. Para doar e colaborar com o projeto, há a possibilidade de depósito ou transferência por pix.

Banco Bradesco

Agência 0814

Conta corrente 76190-7



Pix:

CNPJ paróquia São Pedro Apóstolo: 33.593.575/0266-95



Pertencimento dos moradores



Tanto no quesito histórico quanto no sentimental, a Igreja de São Pedro Apóstolo tem grande importância para a população da região, fazendo parte da memória individual e coletiva dos moradores do Encantado. Mais do que um bem tombado do Rio, a pequena igreja tem uma relação afetiva com os locais.



A corretora de imóveis Glória Albuquerque, de 63 anos, mora há 61 no Encantado, e frequentava a igreja quando era criança. Ela conta que tira diversas fotos da fachada da igreja, acompanhando a evolução das obras.

"Desde que a igreja nova foi feita, estamos lutando para que esse patrimônio seja arrumado. Essa reconstrução finalizada será uma maravilha, porque eu criança vinha para a igreja. Pena que o meu pai que morreu no ano passado não vai poder ver isso, o sonho dele era ver essa igreja funcionando novamente, pois ele ajudou a construir o novo templo, mas triste em ver o antigo fechado. É um patrimônio para nós do bairro. Estamos ansiosos de ver essa igreja de volta e poder entrar, até para futuramente mostrar para os nossos filhos e netos. Sem citar que fui criada nesta igreja. Essa árvore não existia, olha quanto tempo essa igreja está aqui! Para a gente do bairro será uma emoção enorme, os mais velhos faleceram com 80 e pouco, mas nós ficamos para vermos a reinauguração", afirma, animada.

Jaime Augusto, 74, aposentado, cresceu no bairro e foi batizado na igreja. Ele diz que a voltará a capela: "Ela representa a fé do bairro. Temos muito apego pela igrejinha, gostamos mais dela do que a nova".

"Essa igreja é algo histórico do local, ela tem muita importância. É patrimônio daqui, ponto turístico e até de referência. Sempre que perguntamos sobre algum lugar, citamos a igreja como orientação", afirma, entre risos, a moradora Rosana Cavalcanti dos Santos.