Polícia prende suspeito de agredir o próprio pai

Rio - Um homem foi preso, neste sábado (5), suspeito de maus tratos contra o próprio pai no município de Rio Claro, na região do Médio Paraíba.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 28º BPM (Volta Redonda) foram acionados após denúncias de que um homem estava agredindo um idoso na Rua A, no bairro Murundu.



No local, o homem foi preso e, com ele, foram apreendidos um revólver, uma espingarda, munições e três facas.



A ocorrência foi encaminhada para a 168ªDP (Rio Claro).