Parentes de personal trainer que morreu atropelado no Recreio realizam manifestação

Rio - Amigos e familiares do personal trainer Hitallo Müller, de 34 anos, realizaram uma manifestação, neste domingo (6), na Avenida Lúcio Costa, altura da Praia da Reserva, Zona Oeste do Rio, local onde, segundo parentes, Hítallo morreu após ter sua moto atingida por um motorista embriagado no último dia 26.

De acordo com a advogada da família, Bárbara Brites, o motorista do veículo atingiu outros dois carros. "Ele veio embriagado, em alta velocidade e na contramão. Além de acertar o Hitallo, ele acertou outros dois carros. Até aonde a gente sabe, ele ainda tentou ligar o veículo e fugir, mas foi levado para o Lourenço Jorge. Lá, o médico atestou a embriaguez, mas o exame etílico não foi feito. No laudo, o médico atestou que ele estava com hálito etílico", explicou.

Segundo a advogada, o motorista foi transferido para um hospital particular e segue internado na unidade. "A polícia esteve lá para intimá-lo a prestar depoimento, mas ele disse que não sabia de nada e que não lembrava de nada. Estamos atrás de justiça porque ainda não temos nenhuma conclusão, não sabemos o que vai acontecer e precisamos esperar as investigações. Se tivéssemos deixado para lá, o Hitallo seria só mais um, no entanto, com esses indícios de embriaguez, estamos correndo atrás para que ele responda por homicídio doloso", ressaltou Barbara.

Fernanda Rocha, tia do personal trainer, esteve no protesto e segundo ela, Hitallo era um homem trabalhador com diversos projetos para o futuro. "Quantas famílias vão ter que chorar? Um rapaz tão bonito, cheio de vida. Meu sobrinho era trabalhador e batalhador e tinha tantos projetos, mas sua vida foi interrompida no trajeto de casa. Tudo isso por causa da irresponsabilidade desse homem. A partir do momento que a pessoa pega um carro bêbado e sai dirigindo, ele assume o risco de matar", ressaltou Fernanda.



O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). A corporação informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. "Demais diligências estão sendo realizadas para esclarecimento e conclusão do caso", diz trecho da nota.