Norte e Nordeste lideram aumento do número de mortes no trânsito

As regiões Norte e Nordeste concentram o maior aumento no número de mortos no trânsito, quando comparadas a outras regiões do Brasil, sendo responsáveis por 45% do crescimento dos óbitos na última década. Já o Sul e o Sudeste apresentaram que da de 1,5% e 2,8%, respectivamente, enquanto o Centro-Oeste registrou alta de 14% nas mortes.

Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgados no “Balanço da 1ª década de Ação pela Segurança no Trânsito no Brasil e Perspectivas para a 2ª década".

As mortes de condutores de motocicletas seguem em posição de destaque, com crescimento de 150% entre 2010 a 2019, em comparação a 2000 a 2009. O índice se explica, em parte, pelo aumento na frota de carros e motos nas regiões Nordeste e Norte.



Analisando a faixa etária das vítimas, a maioria dos mortos no trânsito é jovem. Cerca de um terço das vítimas é muito jovem, abaixo dos 15 anos, e as demais têm menos de 50 anos.