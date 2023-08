Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas na Zona Sul

Rio - Um suspeito foi preso, neste domingo (6), por tráfico de drogas em frente ao Hotel Copacabana Palace, na Av. Atlântica, Zona Sul do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) estavam em patrulhando quando abordaram o homem, que estava comercializando drogas na região.



Com ele, os policiais apreenderam um pino de cocaína, dois tabletes de maconha e dinheiro em espécie.



A corporação informou que o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada.