Jovem morre durante operação da PM na Cidade de Deus

Rio - Um adolescente foi morto, no fim da noite deste domingo (8), durante uma ação da Polícia Militar (PM) na Cidade de Deus, Zona Oeste da capital. Segundo a corporação, já foi instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do episódio. Moradores e parentes acusam a polícia de ter atirado contra o jovem.

Em nota, a PM informou que a equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estava realizando um patrulhamento na esquina da Estrada Marechal Miguel Salazar com a Rua Geremias, quando "dois homens em uma moto atiraram contra" os militares.

Em meio aos tiros, o jovem, de 13 anos, morreu no local e a área foi isolada para que a Polícia Civil realizasse a perícia. Em um vídeo obtido pelo DIA, é possível ver dezenas de moradores em volta do rapaz, que estava no chão, já baleado e ensanguentado.



De acordo com a Polícia Militar, "a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a corporação está colaborando com as investigações da Polícia Civil". Uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida na ação.