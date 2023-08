Rússia diz que derrubou drone ucraniano a menos de 200 km de Moscou

A defesa antiaérea da Rússia derrubou um drone ucraniano na região de Kaluga, que fica 180 km ao sudoeste de Moscou, anunciou o governador da região, Vladislav Chapsha, nesta segunda-feira, 7.



"Um drone foi derrubado pelo sistema de defesa antiaéreo no distrito de Ferzikovsky durante a noite", escreveu Chapsha no Telegram. "O incidente não afetou os moradores nem as infraestruturas da região", acrescentou.



Na última quinta-feira, 3, as autoridades de Kaluga informaram que sete drones ucranianos foram derrubados nesta região.



Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou os ataques com drones em território russo, visando em particular a capital Moscou e a península anexada da Crimeia.