Governo federal decreta lei que autoriza a ozonioterapia em todo Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que autoriza a "ozonioterapia" em todo o país. A terapia consiste em um gás com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antisséptica. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 7.A terapia com ozônio foi alvo de polêmicas durante a pandemia de Covid-19. Isso porque ela foi recomendada pelo prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (MDB), mesmo com a eficácia não comprovada contra o vírus.O procedimento é realizado através da aplicação de oxigênio e ozônio na pele ou no sangue do paciente. Ela serve para tentar conter infecções ou aumentar a oxigenação.Segundo a lei, a terapia é tido como caráter complementar e deve ser aplicado nas seguintes circunstâncias:- somente poderá ser realizada por profissional de saúde de nível superior inscrito em seu conselho de fiscalização profissional;- somente poderá ser aplicada por meio de equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou órgão que a substitua;- o profissional responsável pela aplicação da ozonioterapia deverá informar ao paciente que o procedimento possui caráter complementar.