Ibovespa perde fôlego e recua com ações da Vale, siderúrgicas e consumo

Depois de ter subido até 0,50% na primeira meia hora de negócios desta segunda-feira, 7, o Ibovespa perdeu fôlego e passou a operar em queda, puxado principalmente por ações da Vale e de siderúrgicas. Os papéis da Petrobras também perderam ritmo, na esteira da queda do petróleo no exterior.



Para Rafael Schmidt, operador de renda variável da One Investimentos, o mercado brasileiro mostra cautela diante de uma semana de agenda cheia, repleta de balanços corporativos importantes e ainda com as atenções focadas na política monetária brasileira e na expectativa por incentivos à economia da China.



"A ata da mais recente reunião do Copom é importante porque pode dar ao mercado algum direcionamento sobre até onde podem chegar os cortes de juros iniciados na semana passada. Mas o mercado também está atento à China, porque os investidores não se convenceram com as iniciativas até agora para incentivar a economia. É por isso que Vale e siderúrgicas caem, puxando o Ibovespa para baixo", explica a fonte.



Às 11h07, o Ibovespa operava em queda de 0,23%, aos 119.237,82 pontos. Vale ON recuava 0,61% e Gerdau PN perdia 1,07%.



Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, as maiores quedas são de empresas ligadas a consumo e varejo. Várias delas têm balanços a serem divulgados nos próximos dias e há incertezas quanto aos resultados.



Segundo Rafael Schmidt, os resultados negativos da Tyson Foods, nos Estados Unidos, que ficaram muito aquém das estimativas, pressionam papéis de proteína no Brasil, como JBS, que recuava 1,61% há instantes.



As maiores quedas do Ibovespa, no entanto, são de Méliuz ON (-4,00%), Petz ON (-2,41%) e CVC ON (-2,32%).