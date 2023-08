Rússia: reunião de países para negociar paz na Ucrânia é inútil sem a participação de Moscou

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia se posicionou nesta segunda-feira, 7, sobre os encontros de autoridades internacionais na Arábia Saudita para encontrar um acordo pacífico para a guerra na Ucrânia, dizendo que as negociações não têm "o menor valor agregado" porque Moscou — ao contrário de Kiev — não foi convidada.



Sem a participação da Rússia e sem levar em conta os interesses de Moscou, a reunião para encontrar um acordo de paz foi inútil, disse um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ele repetiu garantias anteriores de que a Rússia está aberta a uma solução diplomática em seus termos que ponha fim à guerra e está pronta para responder a propostas sérias.



Bombardeio



Também nesta segunda-feira, um bombardeio russo atingiu um prédio residencial de nove andares na cidade de Kherson, matando uma pessoa e ferindo outras quatro, de acordo com autoridades ucranianas.