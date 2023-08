Criminoso é preso por porte de arma em Campo Grande

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante por policiais do 40ºBPM (Campo Grande), na manhã desta segunda-feira (7), portando uma arma, munições e outros materiais militares, como fardas e até mesmo emblemas do batalhão que atua na região.



Os agentes prestavam auxílio a um policial militar, na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, quando abordaram um homem, que dirigia de maneira perigosa.

Com ele, foram apreendidos uma pistola, carregadores, munições, fardas militares, chaves de veículos, uma faca, colete a prova de bala e emblemas do 40ºBPM e Bairro Presente.



A ocorrência foi registrada na 35ºDP (Campo Grande), onde o criminoso, que não teve a identidade revelada, permaneceu preso.