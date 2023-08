Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por adolescente em Ipanema

Rio - O Corpo de Bombeiros segue, nesta segunda-feira (7), em buscas por um adolescente, de 13 anos, que se afogou na praia de Ipanema, altura do Posto 8, no último sábado. Segundo o porta-voz da corporação, Fábio Contreiras, o efetivo da corporação utiliza embarcações e também suporte aéreo para tentar localizar o jovem."Estamos com diversas estratégias diferentes para encontrar ele o quanto antes. Primeiro, estamos trabalhando com guarda-vidas nas embarcações, moto aquáticas e embarcações de médio porte fazendo a busca superficial. Sempre próximo ao local onde ele desapareceu", explicou Contreiras.

fotogaleria

A equipe também utiliza mergulhadores em pontos específicos da área da praia para onde o adolescente pode ter sido levado: " A gente também tem uma segunda estratégia onde trabalhando com mergulhadores, que atuam auxiliados por um sonar. Esse equipamento fica na embarcação e indica pontos de interesse no fundo do mar, como se fosse um scanner", disse.Além disso, o porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que também está sendo usado suporte aéreo nas buscas ao jovem desaparecido. "Sabemos que com o aviso de ressaca e a ondulação mais forte, é possível que a vítima esteja mais distante do local original. Por isso, estamos empregando drones e helicópteros que fazem uma varredura mais ampla", pontuou.Neste domingo, os pais do jovem acompanharam as buscas pelo filho. Os dois são donos de uma barraca de vendas na praia próximo ao local onde o garoto desapareceu.De acordo com o relato do pai, André Soares, o adolescente era calmo e tinha medo do mar, por conta disso, não entrava sozinho. Ainda segundo ele, o menino estava na beira da água quando uma onda forte o atingiu e o levou. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas sem sucesso.Uma testemunha, que também trabalha em uma das barracas na praia, contou que viu o menino de costas para o mar quando a onda bateu nele e o derrubou, não dando tempo ao jovem para reagir.